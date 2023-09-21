ليه البصل يوصل 30 جنيه .. رسالة قوية من مصطفى بكري للتجار المستغلين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا بد أن تكون هناك إجراءات رادعة ضد التجار المستغلين والذين يرفعون الأسعار بعد الاعلان عن زيادة المرتبات.

معلقا “يجب التخفيف من معاناة الناس”.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، "ليه البصل يوصل 30 جنيه هو تفاح والطماطم وصلت 25 جنيه؟، فلا بد من الية لمواجهة التجار المستغلين ولا بد من وجود مفتشين للتموين.

تقديم التجار المستغلين للأزمات

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار” أنه لا بد أن يتم تقديم التجار المستغلين للأزمات الذين يرفعون الأسعار دون سبب للمحاكمة العسكرية.