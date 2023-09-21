للحصول على المال والسلاح.. ضابط مخابرات بريطاني يكشف عن حيلة زيلينسكي

قال العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أليستر كروك، إن محاولة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اللجوء إلى العواطف خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتحدث عن يأسه.

وأضاف كروك، تعليقًا على خطاب زيلينسكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "زيلينسكي في حالة يأس عميق… إنه ليس متأكدًا حتى مما إذا كان بإمكانه الحصول على نظام “أتاكمز” وتمويل جديد.. إنه يحاول مناشدة المشاعر من أجل الحصول على المزيد من الأموال والأسلحة لأوكرانيا”.

وأوضح أن “الرئيس الأوكراني كان يأمل دائمًا أن يشفق على الأمريكيين ويقنعهم بإعادة النظر في موقفهم بشأن دعم القوات المسلحة الأوكرانية”، مشيرا إلى أن “الأمر لن ينجح هذه المرة”.

ولفت كروك، إلي أنه “من غير المرجح أن يتمكن زيلينسكي من التأثير على الكونجرس الأمريكي، حيث تتزايد الآن الشكوك تجاه أوكرانيا”.

وأكد أن “البيت الأبيض الآن على وشك اتخاذ قرار بإعادة النظر في المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا”.