عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء شفاعة النبي.. ردده ينقذك يوم القيامة

صدى البلد

يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لكل من سبق ومن تلاه ومن آمنوا به، كما يشفع لأصحابه وعلماء الأمة وأهل بيته وللمؤمنين.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن دعاء من قاله بعد الأذان للصلاة حلت أي وجبت له شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

دعاء شفاعة النبي 

وقال النبي ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة".

فإذا سمع المسلم الأذان يقول كما يقول المؤذن، إلا عند الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أما البقية فيقول مثله.

وبعد الفراغ من الأذان، يُسن للمؤذن والسامع أن يصلي على النبي ﷺ ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

دعاء المولد النبوي.. أدعية تفتح لك الأبواب المغلقة اغتنمها

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

دعاء قوي ردده النبي عندما هاجمته الشياطين.. حرقهم جميعا

10 كلمات تفتح لك أبواب الخير.. اغتنمها ورددها كل يوم

حدود شفاعة النبي

كل شخص لها حال مع الله، فهناك من رجحت حسناته، فيشفع له النبي فيرتقي في الجنة، أما من استوى ميزانه، فيشفع له النبي في زيادة الحسنات حتى يثقل ميزان الحسنات، مع بقاء العدل الإلهي ولكن يتجلى كرم الله وغفرانه وعفوه، أما من أحاطت به خطيئته وسيدخل النار حتما فيشفع له النبي في التخفيف في العذاب، فالشفاعة تنال الجميع.

شفاعة النبي وأنواعها

هناك أنواع للشفاعة يوم القيامة منها 6 شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات أخرى جزئية بين البشر وبعضهم .

وشفاعة النبي هي الشفاعة الكبرى فقد يشفع لأناس من أهل النار فيدخلهم الجنة وقد يشفع لأهل الجنة فيعلوا في درجاتهم بالجنة وقد يشفع لأناس أثناء الحساب فيدخلوا الجنة مباشرة .

و أن الشفاعات الجزئية تتمثل في شفاعات البشر لبعضهم فالشهيد يشفع لسبعين من أهله والطفل الذي يتوفى يشفع لوالديه والجار قد يشفع لجاره والأخ قد يشفع لأخيه فهذه هي الشفاعات الصغرى، أما شفاعات النبي هي الكبرى .

دعاء شفاعة النبي شفاعة النبي وأنواعها حدود شفاعة النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

ترشيحاتنا

شكري يطلع على رؤية مالي بشأن تطور أوضاع النيجر ويؤكد موقف مصر الداعي لسُرعة حل الأزمة

داليا البحيري : فيلم أولاد حريم كريم يسلم الراية لجيل الشباب

تعليق شديد اللهجة من بركات على مشاجرة لاعبي بيراميدز والزمالك

بقيمة 325 مليون دولار.. البنتاحون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

شكري: نرحب بالمناقشات الجارية مع بيلاروسيا لتوطين بعض الصناعات في مصر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. التجلي الأعظم يجعل سانت كاترين قبلة سياحية عالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

هاني الناظر يكشف سر مؤامرة بالسوشيال ميديا وتأثيرها على الجسم

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ