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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الحوار الوطني نموذج للديمقراطية في مصر

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، أهمية الحوار الوطني في الاقتراب من كل القضايا سياسية واقتصادية ومجتمعية، والوصول لتوافق بخصوصها، وعرضها على القيادة السياسية.

 

وقال  القماطي في تصريح صحفي له اليوم: الحوار فرصة لا تتكرر كثيرا في حياة الشعوب ويرجع الفضل فيها للرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه أفضل ما حدث فى تاريخ مصر الحديث، ولم يتخيل أحد أن تجلس كل هذه القوى الوطنية على طاولة واحدة.

 

وأكد نائب الشيوخ أن الحوار بنى الجسور وقواها بين جميع القوى في الوطن والفضل في ذلك للرئيس السيسي ودعوته، وهو مكسب هائل للوطن.

 

وأشار القماطي، إلى الحوار الوطني الذي شهد توافقا، ولأول مرة نجد ديمقراطية حقيقية بين أطياف المجتمع المختلفة وتصل صوتها لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، قائلا: الحوار الوطني يبحث عن الحريات والاستقرار والديمقراطية في الوطن وتحت نظر وعين الدولة المصرية.

 

وأكد النائب عمرو القماطي، أن الحوار الوطني نموذج محترم للديمقراطية النزيهة، والتفاف الشعب حول القيادة السياسية، والجميع يبحثون مستقبل الوطن وآفاقه وانطلاقته للغد.

الحوار الوطني القيادة السياسية السيسي القوى الوطنية ديمقراطية

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