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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صقر: تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا دليل على حيادية الانتخابات الرئاسية

رضا صقر، رئيس حزب
رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد

رحب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بقرار تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية  وذلك بما يعكس وقوف الحوار على مسافة واحدة من كل المرشحين في الانتخابات المقبلة، وبما يعطي الحرية للأطياف السياسية المختلفة للتعبير عن مواقفها بما يدعم توجهاتها المتنوعة.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بتعليق جميع جلساته مؤقتا، يخرج الحوار من دائرة الانحياز لطرف دون الآخر، وذلك بما يدعم المبادئ التي أعلنها مسبقا لإدارة الانتخابات الرئاسية بما يكفل التعددية والتنافسية، دون التأثر بمخرجاته، لافتا في هذا الصدد إلى أن الجميع يعمل على خروج هذا الاستحقاق الدستوري في مناخ ديموقراطي حقيقي.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد إلى أن هذا الإجراء من جانب الحوار الوطني، يؤكد شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به جميع المؤسسات، لتوفير الأجواء التي تجعلنا أمام انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن أنه يعطي الفرصة لجميع القوى السياسية المشاركة في الاستحقاق الدستوري بما يخدم توجهاتهم المختلفة

وثمن رضا صقر، دور الحوار الوطني، في العمل على إرساء قواعد الديموقراطية، من خلال طرح رؤى ومبادئ تكفل لجميع القوى السياسية، سواء كانت من المعارضة أو الموالاة، الحصول على حقوقها الدستورية، وتأدية واجباتها المنوطة بها، وقد عبر عنه بيان مبادىء الانتخابات الرئاسية الصادر عن إدارة الحوار.

واختتم رئيس حزب الاتحاد قائلا: "إننا وإذ نشيد بقرار إدارة الحوار الوطني بتعليق جلساته لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، فإننا نتطلع إلى سرعة استئناف الجلسات لاستكمال مناقشة العديد من القضايا المهمة التي ينتظرها الشعب المصري، كونها تلامس حياته اليومية، للتوصل إلى مخرجات بشأنها، لتفعيلها، سواء في صورة قرارات تنفيذية أو تشريعات".

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