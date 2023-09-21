جيش الاحتلال يستهدف أراضي سورية بقذائف الدبابات

أفادت صحيفة الوطن السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذائف الدبابات، محيط منصة عين التينة غربي بلدة حضر في الريف الشمالي بسوريا و المقابلة لمجدل شمس المحتلة.

ونقلت الصحيفة السورية عن مصادرها بأن الأضرار اقتصرت فقط علي الماديات دون الخسائر البشرية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت ، اليوم الخميس، إن طائرة مسيّرة إسرائيليّة نفّذت هجوما في بلدة بيت جن قرب الجولان، التي تقع جنوب غرب العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أنه تم اغتيال شخصين من حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي ، أن انفجارا وقع في بلدة بيت جن، نتيجة قيام طائرة إسرائيلية بدون طيار بإطلاق النار على شخصين، كانا يستقلان دراجة نارية.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن ‏المستهدفين في عملية الاغتيال، هما عنصران في حركة "الجهاد الإسلامي"، وهما علي عكاشة أبو جراح، وزاهر السعدي أبو علاء.

وأشارت المصادر إلى أنه "نتيجة للهجوم، قُتل شخصان في البلدة الواقعة على بعد 11 كيلومترًا، من الحدود مع إسرائيل".