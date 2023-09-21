تجميد وخصم 200 ألف جنيه من مستحقاته.. ماذا فعل لاعب الزمالك؟

أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن تجميد حسام عبد المجيد وخصم 200 ألف جنيه من مستحقاته لاعتراضه على استبعاده من التشكيل الأساسي لمواجهة بيراميدز.

وكتب إسلام صادق: اتجاه في الزمالك لتجميد حسام عبد المجيد لاعتراضه على استبعاده من التشكيل الاساسي لمواجهة بيراميدز، وخصم 200 ألف جنيه من مستحقاته.

وأعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رفض مدافع فريق الزمالك حسام عبد المجيد الجلوس على دكة البدلاء في مباراة بيراميدز.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على إنستجرام: الزمالك يغرم حسام عبد المجيد بعد رفضه الجلوس على دكة البدلاء في مباراة بيراميدز.

وانتهت أحداث مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.