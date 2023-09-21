هيثم زهران: السوق المصري والأفريقي متعطش للعمل بالطاقة الشمسية

أكد المهندس هيثم زهران، مدير خط إنتاج بالشركة العربية للطاقة المتجددة، أن الطاقة القصوى للشركة يكون بمقدار 52 كيلو وات سنويا، مشيرا إلى أنه يتم العمل على حسب احتياجات المحطات التي تحتاج للعمل بالطاقة الشمسية .

وقال هيثم زهران، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن السوق المصري والأفريقي، متعطش للعمل بالطاقة الشمسية، مؤكدا أن الشركات التي تعمل في إستصلاح الأراضي تحتاج العمل بالطاقة الشمسية في الري.

وتابع مدير خط إنتاج بالشركة العربية للطاقة المتجددة، أن القرى السياحية على ساحل البحر الأحمر تحتاج إلى الطاقة الشمسية، خاصة انها بعيدة عن مركز الطاقة الكهربائية.

محطات أعلى المباني

وأشار هيثم زهران إلى أن شركات القطاع الخاص تقوم بعمل محطات أعلى المباني، ولكنه غير منتشر مثل دول أوروبا لإرتفاع أسعاره، مؤكدا أن كيلو الوات الواحد يصل سعره إلى أكثر من 30 ألف جنيه.