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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف التمويل.. ترامب يطالب الجمهوريين في الكونجرس بإغلاق الحكومة الأمريكية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمهوريين في الكونجرس إلى السماح بإغلاق الحكومة في محاولة لتقويض الإجراءات الجنائية ضده.

وعلى الرغم من إعفاء الإجراءات الجنائية الفيدرالية من عمليات الإغلاق، كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “موعد نهائي مهم للغاية يقترب في نهاية الشهر”، في إشارة إلى الموعد النهائي في 30 سبتمبر لتمرير قرار التمويل.

وكتب: “يمكن للجمهوريين في الكونجرس، بل ويجب عليهم، وقف تمويل جميع جوانب حكومة جو بايدن المسلحة التي ترفض إغلاق الحدود، وتعامل نصف البلاد على أنهم أعداء للدولة”.

وأضاف: “هذه أيضًا الفرصة الأخيرة لوقف تمويل هذه الملاحقات القضائية السياسية.. ضدي وضد الوطنيين الآخرين”.

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وكتب ترامب: “لقد فشلوا فيما يتعلق بحدود الديون، لكن يجب ألا يفشلوا الآن. استخدم قوة المحفظة ودافع عن البلاد!".

ولن يعيق إغلاق الحكومة الإجراءات الجنائية ضد ترامب، ولن تتأثر لوائح الاتهام الموجهة إليه في نيويورك وجورجيا، في حين أن لوائح الاتهام الفيدرالية الخاصة به، بزعم سوء التعامل مع وثائق سرية ودوره في تمرد 6 يناير، هي مسائل جنائية تم استثناؤها من عمليات الإغلاق السابقة.

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