العربية للطاقة المتجددة: مستقبل الطاقة الشمسية في مصر مشرق ومبشر

أكدت المهندسة غادة الجندي، المدير التنفيذي للشركة العربية للطاقة المتجددة، أنه تم لانتهاء من تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في دولة أوغندا، إلى جانب محطات أخرى في قارة إفريقيا.

وقالت غادة الجندي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه تم توقيع بروتوكول لإنشاء محطة طاقة شمسية في الوادي الجديد بسعة 50 ميجا، خاصة في تنفيذ العديد من الطرق والكباري بالإنارة عن طريق الطاقة الشمسية.

عصر الهيدروجين الأخضر

وتابعت المدير التنفيذي للشركة العربية للطاقة المتجددة، أن مستقبل الطاقة الشمسية في مصر مشرق ومبشر، موضحة أن نسبة الطاقة رياح وطاقة شمسية ستكون 42% بحلول 2035، بجانب الدخول في عصر الهيدروجين الأخضر.