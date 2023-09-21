زيلينسكي للمشرعين بالكونجرس الأمريكي: ابقوا متحدين وأقوياء

أعطى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للمشرعين اليوم نفس النصيحة التي أخبروه بها قبل عامين، وفقًا للسيناتور الديمقراطي تيم كين، الذي وصفها باللحظة “القوية”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كين: “قال زيلينسكي إنه عندما بدأت هذه الحرب، أعطيت أوكرانيا نصيحة جيدة حقًا، ابقَ متحدًا وابقَ قويًا. إذن ما هي رسالتي إليك بعد عامين ونصف؟.. ابقوا متحدين وابقوا أقوياء”.

لكن السيناتور الجمهوري راند بول، المعروف بتشككه في تمويل أوكرانيا، قال إنه لم يحضر اجتماع زيلينسكي في الكونجرس، وقال إنه سيعترض على المزيد من التمويل لأوكرانيا.

وقال بول لشبكة “سي إن إن”: “سأعترض على إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا… ليس لدينا المزيد من المال”.