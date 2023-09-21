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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية لـ زيلينسكي.. الكونجرس الأمريكي يستعد لخفض الإنفاق على مساعدات أوكرانيا

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، بأن ممثلي الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي يدرسون إمكانية خفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا لتجنب الجمود في مجلس النواب فيما يتعلق بمسألة الدعم المالي لكييف.

 

وأوضحت  "سي إن إن”، أن "الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي يدرسون الآن خفض المساعدات لأوكرانيا في مشروع قانون إنفاق البنتاجون طويل المدى لكسب تأييد المتشددين وكسر الجمود الحالي في مجلس النواب".

 

وفي وقت سابق من اليوم، عارضت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي طلب إدارة الرئيس جو بايدن تخصيص 24 مليار دولار لمساعدة كييف حتى يتم توضيح كيفية إنفاق الأموال المقدمة سابقًا لأوكرانيا وما هي الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيقها.

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وقد وقع على هذه الرسالة الموجهة إلى البيت الأبيض والرئيس الأمريكي 28 من أعضاء الكونجرس وقال فيها “يستحق الأمريكيون أن يعرفوا أين تذهب أموالهم، كيف يسير الهجوم المضاد؟”.

وجاء في الرسالة التي نشرها السيناتور جيمس ديفيد فانس: "هل أصبح الأوكرانيون أقرب إلى النصر مما كانوا عليه قبل ستة أشهر".

الحزب الجمهوري الكونجرس كييف أوكرانيا

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