زيلينسكي: أوكرانيا تعتمد على الدعم الأمريكي المستمر ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تأمل في استمرار الدعم من الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة لواشنطن.

وقال زيلينسكي، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية صدر بعد اجتماع مع كبار المسؤولين الأمريكيين: “للفوز، يجب أن نقف معًا. ونفوز معًا. نحن نعتمد عليكم، وعلى دعمكم المستمر”.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مبنى الكابيتول الأمريكي ودافع عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ماكونيل: “الدعم الأمريكي لأوكرانيا ليس صدقة… إنه استثمار في مصالحنا المباشرة”، مضيفا أن "إضعاف القوة العسكرية الروسية يساعد في ردع خصمنا الاستراتيجي الرئيسي، الصين”.

وقال السيناتور عن الحزب الجمهوري، خلال زيارة زيلينسكي، إنه “سعيد لأن زملائنا حصلوا