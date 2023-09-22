بعد الطيور والخنازير.. ما لا تعرفه عن «أنفلونزا الرجال»| مرض أم تمارض؟

معظم النساء ينظرون إلى الرجال الذين يُصابون بالأنفلونزا بشكل متكرر على أنهم يتمارضون حتى أنهم أطلقوا عليها "أنفلونزا الرجال" .



وفي هذا الصدد أوضح الدكتور محمد حسن الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وأمراض النوم، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج يني صباح في التلفزيون التركي بالعربية، أن معظم الدراسات والأبحاث أثبتت أن جهاز المناعة لدى النساء أقوى بكثير من الرجال وهذا يعود إلي الهرمونات الأنثوية وعلى الأخص هرمون الاستروجين الذي يحفز جهاز المناعة لدى النساء على مقاومة الأمراض والاستجابة السريعة كما أن النساء يمتلكون 80 في المئة من الأجسام المقاومة للأمراض وهذا يعني أن مقاومة الأمراض مختلفة كما أن الاستجابه المناعية لديهن تختلف عن الرجال .



وأشار الدكتور محمد حسن الطراونة إلى أنه إذا تحدّثنا عن الأمراض التنفسية الفيروسية نجد أن النساء أكثر مقاومة لهذه الأمراض لأن الاستجابة المناعية أقوى أضعافًا من الرجال.

وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة أنه على جانب آخر فإن عدد المدخنين للسجائر أكثر في الرجال عن النساء مما يؤدي إلي ضعف المناعة بشكل كبير لذا فيكونوا أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض التنفسية الفيروسية.

واستطرد «الطراونة» حديثه قائلاً: في فترة سن اليأس ومع التقدّم في العمر تتوازى وتتساوى قوة جهاز المناعة لدى الرجال والنساء على حد سواء، نظرًا للتغيرات الهرمونية التي تحدث في سن اليأس ولكن مع مرور الزمن ومع وصول المرأة إلى هذه السن أدت إلي مقاومة الجسم للعديد من الأمراض مما يجعلها أيضا أكثر مقاومة للأمراض وأطول عُمرًا من الرجال.