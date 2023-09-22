أول تعليق من دونجا بعد تعادل الزمالك وبيراميدز

علق نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، علي التعادل المثير أمام بيراميدز، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

ونشر دونجا عبر حسابه على انستجرام صورا له من احداث المباراة وكتب قائلا "الحمد لله القادم افضل"

تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد ورمضان صبحي، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا، وابراهيم نداي.