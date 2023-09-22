"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

خناقة الزمالك وبيراميدز.. انتهت أحداث مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وعقب انتهاء المباراة، نشب شجار بين كلًا من الجهاز الفني لنادي الزمالك ونادي بيراميدز، وبين لاعيبي الفريقين، وذلك عقب انفعال مدحت عبد الهادي المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي الزمالك، مع أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي بيراميدز.

سبب خناقة الزمالك وبيراميدز

وعقب الانتهاء من المباراة بين الزمالك وبيراميدز، وعقب إطلاق صافرة انتهاء اللقاء، تزايدت الاشتباكات بين الزمالك وبيراميدز، وتداخل اللاعبين وسط الملعب مما زاد من حدة الموقف، حتي أنه تدخل الأمن لفض الاشتباك.

وكان الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، اعترض على السقوط المتكرر من لاعبي الزمالك من أجل إضاعة الوقت في نهاية المباراة.

خناقة الزمالك وبيراميدز

شيكابالا والشناوي وجها لوجه

وتدخل حارس مرمى نادي بيراميدز أحمد الشناوي، في الاشتباكات للدفاع عن اللعيبة والجهاز الفني لنادي بيراميدز، ليقوم محمود شيكابالا قائد فريق الزمالك، بالتدخل هو الأخر في الاشتباكات.

ومع توتر الموقف، تعالت الألفاظ الخارجة من كلا الطرفين، وازداد الاشتباك، ليقوم الأمن وباقي أعضاء الفريقين بحل النزاع بين كل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز.

خناقة الزمالك وبيراميدز

محاولات للاستفزاز

وكشف مصدر، تفاصيل مشاجرة نادي الزمالك وبيراميدز عقب انتهاء المباراة، وقال المصدر عبر تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدي البلد"، أن الجهاز الفني لنادي بيراميدز اعترض مع الحكم الرابع أكثر من مرة علي تضيع لاعيبة نادي الزمالك للوقت داخل المباراة.

وأشار المصدر، إلى أنه عقب سقوط عمر جابر لاعب نادي الزمالك، بدأ الاحتكاك ومحاولات الاستفزاز من جانب الجهاز الفني لنادي بيراميدز، مما أثار غضب الجهاز الفني لنادي الزمالك.

خناقة الزمالك وبيراميدز

انفعال شيكابالا بسبب الشناوي

وعقب المصدر أن المشاجرة بين الزمالك وبيراميدز استمرت من الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع وحتي ما بعد انتهاء المباراة.

وتابع المصدر، أن حارس مرمي نادي بيراميدز أحمد الشناوي، تحدث عن مدرب الأثقال بنادي الزمالك بشكل غير لائق، مما سبب انفعال محمود شيكابالا قائد الفريق، وتبادلت الأحاديث بينهما "اهدي يابني هنعيط ونعمل مشاكل ليه؟".

اعتذار ينهي خناقة الزمالك وبيراميدز

وعقب التقاء الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك، مع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب نادي بيراميدز، في المؤتمر الصحفي، تقدم كل منهما باعتذار عن الخناقة التي نشبت عقب انتهاء لقاء الزمالك وبيراميدز.

وتصافح أوسوريو وباتشيكو عقب الاعتذار من الجانبين عن الخناقة التي نشبت عقب انتهاء مباراة الفريقين، والتي بدأت بعد تعرض عمر جابر مباشرة للإصابة بشد وسقوطه على الأرض.

مباراة الزمالك وبيراميدز

وتعادل الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق بيراميدز، إيجابيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري الممتاز.

وتقدم نادي بيراميدز في الشوط الأول عبر قذيفة صاروخية سددها عبدالله السعيد من ضربة حرة سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك، فيما عادل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك، النتيجة وسجل هدفا من تسديدة قوية في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتقدم مرة أخرى السنغالي ابراهيما نداي لصالح الزمالك برأسية خدعت حارس بيراميدز، قبل أن يتعادل رمضان صبحي لصالح الفريق السماوي.