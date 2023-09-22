نداهة المنيل.. مجموعة قصصية جديدة عن بيت الحكمة

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة المجموعة القصصية "ندّاهة المنيل"، للكاتبة تاميران محمود.

جاء في صدر المجموعة القصصية: "هل وصلتكم قصة ست البنات "لطفيّة" التي سكنت بيت الكريتلية؟ أقولها وألتقط أنفاسي وتجيبني همهمة خفيفة من الجالسين، فأتابع كلماتي بلا ترتيب: لحكايات النساء سِحر، وسِحر قصة "لطفية" أنها تقول لكل محب، إن كل سالك طريق بالوصل يصل، يُحكى أن، وما أكثر الحكايات، أن في البيت بئرًا مسحورة، ما إن تنظر فيها حتى تعكس صورة حبيبك، وتُمنيك البئر بالوصل! وست البنات ليس لها حبيب، وجارها "أمين" ينظر إليها متمنيًا، وذات يوم، بينما تضع شالها وتقصد البئر لتملأ الجرة، رأت صورة جارها الوسيم، وفاض الماء؛ فذُعرت وانزلقت، واندفع الماء حتى وصل إلى مستقره في الخليج!".

الرهان على الحكايات لا يخيب في هذه المجموعة القصصية، وهي تروي مشاهد تعبر عن صراع الأشخاص مع مستجدات حياتية في مواجهة موروثات قديمة، يعيدون استغلالها وفق ما يواجهون من صراعات نفسية ومعرفية، حيث تقدم موتيفات فولكلورية أُعيد إنتاجها بنمط جديد ربما يخرجهم من دائرة المألوف إلى دوائر قناعاتهم الشخصية لمواجهة الأفكار القديمة والتهميش والعنف والسلطة الأبوية والضعف البشري.

واعتمدت القصص في معظمها على استحضار الأساطير واستلهام العادات المصرية من التراث، والتي ربما تُرك معظمها، وهو ما تقتضيه تيمة العصر السريعة لمجتمع اليوم.