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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل فقرة حماقي|يشبهك قلبي.. العراقية أصيل هميم تحيي حفلاً غنائياً ساهراً بالكويت

أصيل هميم
أصيل هميم

أحيت الفنانة أصيل هميم، حفلا غنائيا ساهرا لها مساء أمس الخميس، في دولة الكويت، قبل أن يختتم الفنان محمد حماقي، الجزء الثاني من الحفل. 

وظهرت أصيل هميم، في الحفل، بفستان اسود لامع، وأدت عدد من أروع أغانيها القديمة والحديثة من بينها: (أخر ظهور، المفروض، يشبهك قلبي)، وغيرها. 

لمشاهدة فيديوهات الحفل إضغط هنا 

 

أغاني أصيل هميم

في العام الماضي 2022، تمكنت أغنية “أى أنت” للفنانة العراقية أصيل هميم، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب.

وحققت أغنية “أى أنت” للفنانة العراقية أصيل هميم، نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ 300 ألف مشاهدة فى عضون أيام قليلة.

أغنية أى انت من غناء أصيل هميم وكلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وتريات أحمد فرحات.

 

حول أصيل هميم 

والجدير بالذكر ان أصيل هميم هى ابنة الموسيقار كريم هميم في 6 أكتوبر 1984، بدأت نشاطها الفني في 2007 مشتركة في برنامج نجوم العرب، وخلاله أطلقت أغنيتها المنفردة بلاني زماني، التي أتبعتها بعشرات الأغنيات المميزة والجماهيرية التي لاقت نجاحاً واسعاً وأحبها الجمهور.

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