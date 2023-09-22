القعيد: هيكل رأى أنه أجلس السادات على كرسي الحكم

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن كتابه "محمد حسنين هيكل يتذكر عبدالناصر والمثقفون والثقافة"، صاحب فكرته هو “هيكل” نفسه.

وأضاف "القعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يجلس كثيرًا مع "هيكل"، ويتحدث معه وذات مرة قال له "لما لاتنشر هذا الكلام؟"، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف اللقاءات وأصبحت في مكتبه ببرقاش، أو في مصيفه بالساحل الشمالي.

وأكد أن "هيكل" اشترط أن يقرأ النص قبل النشر وحذف منه أشياء كثيرة وكان لديه أمل أن يمتد به العمر حتى يسمح له بنشر الأجزاء المحذوفة ولكن المرض والوفاة منعته من ذلك.

وتابع، أن هيكل لم يحذف حرفًا قاله عن جمال عبدالناصر، وثقافته واهتمامه بالثقافة والمثقفين وحذف أشياء خاصة بـالسادات لأنه كان في أعماقه أنه هو من أجلسه على كرسي حكم مصر، مؤكدًا أن "هيكل"، لايستحق السجن وإخراجه من الأهرام لأنها تعتبر مهينة جدًا وكان ذلك في فبراير 1974 والأهرام كان بيته وحياته.

وأشار إلى أن الواقعة الحقيقة التي حسمت أشياء كثيرة خاصة بعد سفره أنور السادات لإسرائيل عام 1977.