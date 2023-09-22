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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه الأولى .. قصة وفاة هشام سليم المأساوية بسبب السرطان

هشام سليم
هشام سليم

تحل اليوم الجمعة 22 سبتمبر، ذكرى رحيل الفنان هشام سليم، الأولى، الذي ولد في 27 يناير عام 1958، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي 2022، عن عمر يناهز الـ 64 عاما. 

 

هشام سليم يروي حكايته مع التدخين

قبل 5 سنوات، قال الفنان هشام سليم، إن والده حذره من الغرور وأن يوقف نفسه عند الحدود وألا يتعالى على أحد، مفيدًا بأنه بدأ مشواره الفنى منذ أن كان عمره 13 عاما، لافتًا إلى أن والده كان يضربه كثيرًا فى الصغر بسبب شقاوته هو وأخوته.

وأضاف هشام سليم، خلال حديثه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أنه بدأ تدخين السجائر وهو في عمر 8 أعوام، مشيرًا إلى أن أصدقائه كانوا أكبر منه وهم أول من علموه شرب السجائر، موضحا أن والده لم يكتشف تلك العادة إلا بعد بلوغه 16 عاما.

حياة هشام سليم

ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958، والده هو اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا. وتخرج في معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن. الظهور السينمائي الأول للراحل كان في فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، ثم شارك في فيلمي "أريد حلًا" 1975، مع سيدة الشاشة أيضا و"عودة الابن الضال" 1976 مع ماجدة الرومي. كما قدم الراحل خلال مسيرته الفنية أعمالا مهمة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز". 

 

وفاة هشام سليم

توفي الفنان هشام سليم، صباح الخميس 22 سبتمبر عام 2022، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز الـ 64 عاما، وتم تشيع الجثمان بعد صلاة العصر باحدي مساجد مدينة 6 أكتوبر.

 

اللحظات الأخيرة في حياة هشام سليم

عقب الوفاة، قالت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الجميع علم أن هشام فى اللحظات الأخيرة، وخلال دقائق سيتوفى، و الجميع قام بتجهيز نفسه. 

ولفتت إلى أن الراحل كان راقيا، وجميلا، وكان خفيفا فى حياته، وخفيفا فى وفاته، والجميع شارك فى العزاء.


إصابة هشام سليم بالسرطان

وما لا يعرفه الكثير أن هشام سليم  كان مصاب بسرطان الرئة ، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإنه أكثر شيوعًا عند الذكور ، وفي الولايات المتحدة ، الذكور السود أكثر عرضة بنسبة 12 ٪ للإصابة به من الذكور البيض.

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