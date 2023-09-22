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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه .. تعرف على ابن يوسف عيد الفنان المعروف

يوسف عيد
يوسف عيد

يوافق اليوم الجمعة 22 سبتمبر، ذكرى رحيل الفنان يوسف عيد، الذي ولد في 15 نوفمبر عام 1948، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز الـ 66 عامًا. 

وعلى الرغم من صغر الأدوار التي قدمها؛ إلا أن يوسف عيد، سطَّر اسمه ضمن أهم من رسموا الضحكة على وجه المشاهد. 

مشوار الفني لـ يوسف عيد 

امتاز الفنان يوسف عيد، بالأداء الكوميدي وبأسلوبه الخاص حيث ميزته نظارته الطبية وطلته ليدخل لقلوب المشاهدين ومع هذا التميز والتفرد لم ينل ما يستحق من التقدير والشهرة التي حظي بها أبناء جيله. 

وقف أمام كل نجوم الصف الأول على اختلاف الأجيال بداية من الزعيم عادل إمام مرورا بـ محمد صبحي ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي وصولا لـ أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، ومع هذا التواجد المضيئ لم ينل ما تستحقه موهبته بل كان يراه المنتجون ممثلا ذا طموح محدود يقنع بأي مساحة من الأدوار حتي أنه ظل طوال مشوار 40 سنة ينتظر وسط المجاميع آخر اليوم ليتقاضي أجره عن أفلامه بـ"اليومية" وليس بحجم الدور حال غيره من زملائه. 

ومن المواقف التي حدثت معه أن الفنان الراحل أحمد زكي أثناء تنفيذ مشهد في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" علي كورنيش النيل الذي جمعه بالراحل؛ تأخر في الرد علي كلام "عيد" بل وتوقف تماما، وفسر أحمد زكي ما حدث؛ بأن طريقة أداء يوسف عيد الخلابة المباغتة، أخذته بعيدا عن التركيز؛ ما جعله مشاهدا متفرجا، بدلا من أن يكون مشاركا في المشهد، وأكد "زكي" أن يوسف عيد يمتلك طاقة فنية هائلة، فاجأته بشحنات انفعالية متغيرة متوالية، انفجرت في وجهه. 

 

ابن الفنان يوسف عيد 

ولا يعرف الكثير، أن الفنان الراحل يوسف عيد، لديه ابن يعمل في المجال الفني، وهو الفنان الشاب هاني يوسف عيد، الذي شارك في أكثر من عمل فني.

هاني يوسف عيد، من مواليد عام 1977 ودخل المجال الفني من خلال الأعمال الدرامية، فكانت أول أعماله التي شارك فيها فيلم "وحوش الميناء" عام 1983، حيث جسد فيه دور الطفل المخطوف.

كما مَثَّل أيضا في فيلم "حارة برجوان" 1989، وفي مسلسل "أوان الورد" عام 2000، ومسلسل "هالة والمستخبي حكايات بنعيشها"، وفي السينما شارك في فيلم "احنا أصحاب المطار". 

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