بأوراق الجوافة .. تخلص من حساسية الجلد بوصفتان مختلفتان

تعد أوراق الجوافة من النباتات الطبيعية المهملة بشدة وعادة لايتم استخدامها إلا في حالات نادرة لعلاج نزلات البرد رغم أنها تمتلك فوائد طبية عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع stylecraze تحتوي أوراق الجوافة على مستخلصات إيثانولية تظهر خصائص قوية مضادة للالتهابات،و هذا يمكن أن يخفف من الحكة والطفح الجلدي الأحمر الناجم عن حساسية الجلد.

مكونات الوصفة:

حفنة من أوراق الجوافة

ماء

خطوات وصفة أوراق الجوافة الأولى:

اغسل حفنة من أوراق الجوافة.

اسحق الأوراق وقم بإضافتها إلى حوض مملوء بالماء.

انقع نفسك في الماء لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

جفف بشرتك بالتربيت.

وصفة أوراق الجوافة الثانية :



يمكنك طحن أوراق الجوافة ووضع المعجون مباشرة على الجلد المصاب وافعل ذلك مرتين يوميًا.