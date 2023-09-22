شاهد.. نجم دفاع الأهلي يوجّه رسالة شديدة اللهجة لفريق الوداد المغربي|ماذا قال؟

تحدّث محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي وعضو الفريق الأول لكرة القدم، عن أجواء فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وأشار محمد عبد المنعم إلى أن الأجواء كانت مختلفة هذه المرة مقارنة بالمواجهة السابقة مع الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث خسر الأهلي في تلك المرة.

وقال محمد عبد المنعم في تصريحاته على برنامج "كابيتانو مصر": "في النسخة السابقة، واجهنا الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ولكننا خسرنا اللقب، والأجواء لم تكن جيدة على الإطلاق في المغرب".

وأضاف: "كان لدينا حماس ورغبة كبيرة في استعادة البطولة هذا الموسم، وعندما تكررت المواجهة مع الوداد من الطبيعي أنني بذلت قصارى جهدي وسعيت للمساهمة بقوة، وهذا ما حدث بالفعل".

وعن شعوره بإمكانية إحرازه هدف التتويج بالبطولة، أجاب: "قدمت الأفضل وسعيت للتسجيل، ولدّي سيناريو خاص للاحتفال في حالة التسجيل، وأقول لجماهير الوداد إن الأهلي هو الفريق الأفضل والأقوى".