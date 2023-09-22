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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنثوية .. ندى الكامل تثير الجدل بفستان مكشوف

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها برفقة زوجها.

خطفت ندى الكامل الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان ستان حمالات قصير و اتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

 ارتباط ندى الكامل

أعلنت ندى الكامل، ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام.

معلومات حول زوج ندي الكامل 

وأعلنت ندي ارتباطها بممثل شاب يدعي أحمد خالد..

وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

كما يحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية كما مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم اعمال عديدة في السينما والتلفزيون.

نشرت ندى الكامل -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - عدة صور لها عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شاب جديد معلنة ارتباطها به. 

ظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور وهي تقبل حبيبها، وكتبت في التعليق بالإنجليزية، قائلة: «اخترتك لأكون سعيدة». 

من هي ندى الكامل 

ندى الكامل سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_١٧٤٠٠٥

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