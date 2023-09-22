عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشائر الخريف.. الحرارة تحت 40 في الصعيد لأول مرة منذ بداية الصيف

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

يودع فصل الصيف أجواء البلاد، اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر، بعد ثلاثة أشهر شهدت خلالها مصر موجات شديدة الحرارة وارتفاع كبير في نسب الرطوبة على كافة الانحاء، ليأتي فصل الخريف ويبدأ غدا السبت، بأجواء ليرطب حرارة القاهرة.

انكسار درجات الحرارة بحلول الخريف

ومع بشاير حلول فصل الخريف وانتهاء الصيف، تنكسر حدة الحرارة على البلاد، لأول مرة منذ الصيف، بانخفاض ملحوظ تحديدا على مناطق جنوب الصعيد، فتسجل اليوم 38 درجة مئوية، وهو لأول مرة منذ فصل الصيف الذي كانت ترتفع بشكل مستمر وتكسر حاجز 40 و 45 درجة في بعض الأيام.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم الجمعة، أخر يوم في فصل الصيف، يشهد أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ساعات فارقة| ماذا يحدث في الطقس بداية من السبت 23 سبتمبر ؟

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ويبقى الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الاجواء.

ويشهد الطقس اليوم، انخفاض في نسبة الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة أخر يوم في الصيف

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، أخر يوم في الصيف، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 27 درجة
شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25

الصيف فصل الصيف درجات الحرارة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة ؟ .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

صدارة أهلاوية.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى

ظاهرتان جويتان|مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أول اجتماع رسمي..توجيه سريع من زعيم كوريا الشمالية فور عودته من روسيا

سعر البصل هينزل.. شعبة الخضروات تعلن مفاجأة

منع البنطلون المقطوع والحظاظات والسلاسل.. محظورات لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

موضوع خطبة الجمعة في مساجد الأوقاف.. حال النبي مع أصحابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

تان وفستان لافت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| نوع خضار ممنوع لمن يعانون من الحموضة.. هذه هي الإسعافات الأولية لمعالجة الحروق

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ