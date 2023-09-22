بشائر الخريف.. الحرارة تحت 40 في الصعيد لأول مرة منذ بداية الصيف

يودع فصل الصيف أجواء البلاد، اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر، بعد ثلاثة أشهر شهدت خلالها مصر موجات شديدة الحرارة وارتفاع كبير في نسب الرطوبة على كافة الانحاء، ليأتي فصل الخريف ويبدأ غدا السبت، بأجواء ليرطب حرارة القاهرة.

انكسار درجات الحرارة بحلول الخريف

ومع بشاير حلول فصل الخريف وانتهاء الصيف، تنكسر حدة الحرارة على البلاد، لأول مرة منذ الصيف، بانخفاض ملحوظ تحديدا على مناطق جنوب الصعيد، فتسجل اليوم 38 درجة مئوية، وهو لأول مرة منذ فصل الصيف الذي كانت ترتفع بشكل مستمر وتكسر حاجز 40 و 45 درجة في بعض الأيام.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم الجمعة، أخر يوم في فصل الصيف، يشهد أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويبقى الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الاجواء.

ويشهد الطقس اليوم، انخفاض في نسبة الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة أخر يوم في الصيف

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، أخر يوم في الصيف، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 27 درجة

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25