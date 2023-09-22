ارتفاع أعداد وحيد القرن لـ27000 عالميًا رغم احتمالية انقراضه.. تفاصيل

أظهرت أرقام جديدة أن أعداد وحيد القرن في العالم زادت إلى 27 ألفاً على الرغم من تعرضها للمضايقات بسبب الصيد الجائر، مع انتعاش بعض الأنواع للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.

وبلغ عدد حيوانات وحيد القرن حوالي 500 ألف في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا في القرن العشرين، لكن أعدادها تقلصت. وفي العام الماضي، بدأت تظهر علامات الانتعاش في بعض المناطق، على الرغم من أن نوعين - جافان وسومطرة - لا يزالان على وشك الانقراض.

وتشير الأرقام الصادرة عن المجموعة المتخصصة في وحيد القرن الأفريقي التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وهي هيئة الحفظ، إلى أن عدد وحيد القرن العالمي ارتفع إلى حوالي 27000 في نهاية العام الماضي، مع زيادة أعداد وحيد القرن الأبيض الجنوبي لأول مرة منذ عام 2012، من 15942 في نهاية عام 2012. 2021 إلى 16803. وفي عام 2021، قُدر عدد حيوانات وحيد القرن في العالم بـ 26272.

وقُتل 551 من وحيد القرن في أفريقيا خلال عام 2022، وهو ارتفاع من 501 في عام 2021 و503 في عام 2020. وفي حين أن هذه الأرقام لا تزال مثيرة للقلق، إلا أنها تمثل انخفاضًا ملحوظًا عن ذروة الأزمة عندما تم صيد 1349 من وحيد القرن الأفريقي في عام 2015 وسط ارتفاع كبير في عمليات القتل منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي الهند ونيبال، يستقر عدد وحيد القرن الأكبر ذو القرن الواحد عند حوالي 4000، لكن دعاة الحفاظ على البيئة ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن الصيد الجائر.