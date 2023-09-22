الغزل والنسيج: السيسي أول من أطلق إشارة البدء باعتبارنا مشروعا قوميا.. فيديو

قال عبد الفتاح ابراهيم ، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من أطلق إشارة البدء باعتبار الغزل والنسيج مشروع قومي لمصر باحتفال عيد العمال منذ أربعة أعوام.

وأضاف رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ، خلال مدخلة هاتفية لفضائية " اكسترا نيوز " ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق شعاع النور والامل لعودة صناعة الغزل والنسيج ، وتحتل مكانة رائدة كما كانت في الماضي .

وتابع ، أن الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج ينعكس بالايجاب على توفير فرص العمل ، وتقليل حجم البطالة .

تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.