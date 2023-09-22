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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخالفات تحويل جراج لمحال وورش وغلق كافيه بهضبة الأهرام

مخالفات
مخالفات

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام لمنع اشغالات ومخالفات المقاهي والمطاعم والمحال. 


واطلع المحافظ علي نتائج الحملات التي اسفرت عن غلق  ورشة طلاء مقامة بالمخالفة بدلاً من الجراج بالعقار رقم ٤٩٥ أ قطاع هضبة الاهرام مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ومصادرة المحتويات حفاظاً على سلامة المواطنين نظراً لاستخدامه مواد سريعة الاشتعال. 


كما شملت الحملات ضبط وإزالة مخالفات بناء شده خشبيه لإقامة سقف روف مخالف بالعقار رقم ١٢٤ ب قطاع هضبة الاهرام وفي اطار الاستجابة لشكاوي المواطنين تم غلق وتشميع كافيه دهب بالعقار رقم ٣٩٥ أ قطاع هضبة الأهرام وذلك للتعدي علي الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء علي مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية. 


كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت شوارع المدرسة و أحمد ماهر و سعد زغلول و الصناديلي و الغرفة التجارية و المحطة و الاهرام من ميدان الجيزة و البحر الاعظم و جزيره الدهب والمحطة و المدبح القديم وربيع الجيزي أمام المجمع  واسفرت عن رفع حوالي ٥٠٠ حالة اشغال للمحال والمنشآت التجارية والتحفظ علي عدد 8 توك توك لمخالفتهم للسير عكس الإتجاه و في غير الاماكن المخصصة لهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي علي ارصفة المشاة والطريق العام  علي مدار اليوم.

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