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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رحيل عز الدين نجيب.. ناضل حبا للوطن ورفعة للفن

عز الدين نجيب
عز الدين نجيب

يعتبر الفنان عز الدين نجيب، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، رقد على إثره لفترة طويلة بإحدى المستشفيات، أحد القامات الفنية، التي أثرت الحركة التشكيلية بالكثير من الأعمال سواء الرسم أو النقد أو الابداع، ويمتد تاريخه الفني لأكثر من نصف قرن ناضل خلالها الأستاذ النبيل على دروب متعددة مبتغيا حب الوطن ورفعة الفن لا يشغله سوى الواجب والرسالة.

يعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلي فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995، وعضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).

أما بالنسبة للأعمال التي كلف بها، المشرف العام على مراكز الفنون التشكيلية (مركز الجرافيك ـ مركز النحت ـ وصب البروتر ـ مركز الخزف بالفسطاط ) من 1982ـ 1990، ومدير تحرير مجلة الشموع 1991و أسس مجمع الفنون بمدينة 15 مايو وعين مديرا عاما له ( ندباً ) 1990ـ 1992، وعين مديراً عاماً للإدارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية 1992 حتى مارس 2000،  وعمل مديراً عاماً للإدارة العامة لمراكز الانتاج الفنى بقطاع الفنون التشكيلية حتى أحيل للمعاش فى عام 2000 .

وانتدب أستاذاً غير متفرغ لتاريخ الفن والتذوق الفني بكليات الفنون الجميلة والتربية النوعية بالقاهرة ومركز إعداد القادة الثقافيين الرواد بالهيئة العامة لقصور الثقافة من 1985 - 2002،  ورئيس تحرير موسوعة الحرف التقليدية بالقاهرة التاريخية التي أصدرت عن جمعية أصالة الجزء الأول منها 2004.

الفنان عز الدين نجيب الحركة التشكيلية الأستاذ النبيل حب الوطن ورفعة الفن الواجب والرسالة

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