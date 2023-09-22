عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تبحث مع محافظ الدقهلية التعاون في جائزة مصر للتميز الحكومي والمشروعات الخضراء

صدى البلد

اجتمع فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية في زيارة رسمية للمحافظة.
وفي بداية اللقاء هنأ السفير هشام بدر، السيد محافظ الدقهلية على انجازات المحافظة والمشاركة الفعالة في جائزة مصر للتميز الحكومي سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي لتحصد مراكز متقدمة على مدار الدورات الثلاث السابقة ليحصل مركز أجا على المركز الاول لجائزة التميز الحكومي لعامي 2021 و 2022 والمركز الثاني لعام 2023 ، بينما حصل مركز المنصورة على المركز الاول لعام 2023 وذلك عن فئة " المراكز" في حين حصلت المهندسة شيماء الصديق على جائزة أفضل موظف حكومي بالدورة الثانية 2020. 
وأكد السفير هشام بدر أن حصول الدقهلية على المراكز المتقدمة يعكس  مدي قوة الجهاز التنفيذي بالمحافظة تحت قيادة شابة حريصة على نشر وتعميق ثقافة التميز بكافة قطاعات المحافظة، مشيرا إلى فوز د. أيمن مختار بجائزة القيادات المتميزة على مستوى الجمهورية بالدورة الأولى للجائزة 2019.
و أشار بدر إلى أن الدقهلية سجلت 159 مشروع في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية تمهيدا  لتصعيد المشروعات الفائزة علي المستوي الوطني.
وخلال الزيارة قام السفير هشام بدر والدكتور أيمن مختار بجولة تفقدية داخل الديوان العام للمحافظة لمشاهدة أعمال التطوير داخل الديوان العام شملت قاعة المؤتمرات والاجتماعات والحفلات الكبري، ومتحف اعلام الدقهلية، والمركز التكنولوجي بالمحافظة، وقاعة إدارة الأزمات ومكاتب العاملين بالديوان .
وأكد المحافظ أن الدقهلية محافظة عريقة لها تاريخ مشرف ولديها رصيد كبير في الحصول علي جوائز متنوعه ومراكز متعددة في كافة المجالات والتخصصات ، مثل مبادرة حياة كريمة وملف تقنين أملاك الدولة وملف التصالح على مخالفات البناء .
وأكد مختار أن جائزة مصر للتميز الحكومي تعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية.


وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت لتعكس ما حققته الجهود الوطنية التى بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية ، والتي يشهدها العالم أجمع اليوم مثل ما حدث في ليبيا والمغرب واليونان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس

زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح بمخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين في أكتوبر

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ومفاجأة بكلية الهندسة

إسماعيل باكيا: مراتي فتحت دماغي بفازة وكنت بستحمل عشان ابني

طائرات عسكرية وناقلات جنود بجزيرة ياس الإماراتية ووزارة الدفاع تحذر ..ماذا يحدث؟

أبو صدام يناشد السيسي بالاستجابة لطلب الفلاحين العاجل

قلق في الريدز بسبب اتحاد جدة | ظهور لافت لـ محمد صلاح

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للأنسولين.. ابتكار جهاز جديد لعلاج مرضى السكري

انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

لو عاوزة تعرفي جنس الجنين.. أعراض الحمل بولد

أبراج تواجه دائما تحديات في الحب.. هل أنت منهم؟

فيديو

انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

بداية حرب.. 20 طائرة تحلق في سماء تايوان و7 سفن حربية في إقليمها

50 مليون دولار.. تفاصيل رفض الزمالك لعرض الفيفا المغري/ فيديو جراف

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ