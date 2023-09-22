الفن الجميل في ندوة ثقافية بدار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ندوة ثقافية لمناقشة الجزء الرابع من سلسلة كتب "الفن الجميل" للكاتبة الصحفية والناقدة الموسيقية كريمان حرك، والذي صدر بعنوان فن الباليه والرقص المعاصر في مصر وتستضيف كلا من الدكتورة أحلام يونس العميد الأسبق للمعهد العالي للباليه ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الدكتورة رشا طموم الأستاذ بقسم التأليف والنظريات بكلية التربية الموسيقية، الكاتب الصحفي حسن حامد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ويديرها الإعلامي أيمن عدلي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي ويتخللها فقرات فنية لعازف الأوبوا الدكتور وسام أمين والمطربة ريم كمال وذلك في السابعة مساء الإثنين 25 سبتمبر على المسرح الصغير.

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يقدم الكتاب لمحة تاريخية موثقة عن نشأة فن الباليه والرقص المعاصر في مصر وتطوره منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن، ويضم رؤية نقدية وتقييما موضوعيا لعروض فرق الباليه والرقص الحديث، المحلية والزائرة التي استقبلتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 وحتى 2023.

جدير بالذكر أن كريمان حرك ناقدة موسيقية وكاتبة صحفية متخصصة في مجالات الموسيقى والأوبرا والبالية منذ أكثر من ثلاثين عاما، والوحيدة من أبناء جيلها التي أرست دعائم النقد الصحفي القائم على أسس علمية لهذه الفنون في الصحافة اليومية العربية الورقية والإلكترونية، تم تكريمها على جهودها عدة مرات بالكثير من المحافل الإبداعية منها مهرجان الرقص الحديث عام 2010، مهرجان الموسيقى العربية عام 2013، مهرجان القلعة عام 2018

كما كرمتها دار الأوبرا بمناسبة صدور الجزء الأول من الكتاب عام 2016، تشغل حاليا منصب نائب رئيس تحرير جريدة المساء، عضو اللجنة العلمية في مؤتمر الموسيقى العربية وعضو لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة.

أما سلسلة كتب الفن الجميل صدر الجزء الأول منها عام 2016 بعنوان "إسهامات الفرق المصرية في الموسيقى والأوبرا والباليه" وتناول عروض الفرق التي تتبع الدولة، كما جاء تمهيدا لبقية أجزاء السلسلة، وصدر الجزء الثاني عام 2018 بعنوان "فن الأوبرا في مصر"، ثم صدر الجزء الثالث عام 2021 بعنوان "الموسيقى العالمية والمحلية المتطورة في مصر"، وأعيد طبع تلك الأجزاء أكثر من مرة لنفاد الطبعات الأولى.