لقاء سويدان: ليلة رائعة في حب سيد درويش رجعت فيها للغناء

علقت لقاء سويدان على مشاركتها في ليلة سيد درويش في أوبرا الإسكندرية، من خلال مشاركتها عدد من الصور عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت لقاء سويدان: ليلة رائعة في حب خالد الذكر سيد درويش في دار أوبرا الإسكندرية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمئوية وفاة سيد درويش.. رجعت فيها للغناء أمام جمهور الإسكندرية العظيم وحضور كبير الحمدلله.

وكانت قد التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة لقاء سويدان وتحدثت معنا عن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، وعلقت على غستحداث جائزة للجمهور هذا العام.



لقاء سويدان قالت:" مهرجان القاهرة للدراما حدث كبير، وسعيدة بتواجد عدد كبير من النجوم في الاحتفالية والتكريمات والجوائز، بجانب أن إحتفالية 60 سنة دراما مميزة.



وعلقت على استحداث جائزة الجمهور في هذه الدورة الإستثنائية وقالت:" هذا مهم ويعطي للمهرجان مصداقية ويشعر الجمهور أنهم جزء من الحدث، وأحب أن ابدي إعجابي بمدينة العلمين الساحرة".