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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق الدورة الـ14 لفاعلية King of the lagoon لرياضة الكايت سيرفينج

كايت سيرفينج
كايت سيرفينج

انطلقت الدورة الرابعة عشر لفعالية King of the lagoon الخاصة برياضة الكايت سيرفينج، والتي تعد أحد الأنشطة البحرية المشهورة، في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، والتي تنظمها غرفة الغوص والأنشطة البحرية وستستمر على مدار يومين، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويشارك فى هذا الحدث ممارسون وهواة محليين وأجانب يقوموا باستغلال قوة الرياح؛ لاستعراض قدراتهم على أداء مهارات الكايت سيرفينج الاحترافية أمام الزائرين للمدينة، كما سيتم تكريم الممارسين الذين قدموا أفضل أداء في ختام الفعالية وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

كما تشهد الفعالية، حضور عدد من المؤثرين والمدونين؛ للترويج للحدث، وإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من أنشطة بحرية، ولا سيما بمدينة رأس سدر.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتي في إطار الاستراتيجية الترويجية للهيئة التي تعتمد على إلقاء الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري وتسليط الضوء على المنتجات المتنوعة التي يتمتع بها والتي من بينها السياحة الرياضية وسياحة المغامرات، كما تأتي فى ضوء الاتجاهات العالمية للترويج للسياحة الرياضية وما تتضمنه من أنشطة ورياضات مائية يمكن للسائحين والمواطنين الاستمتاع بها.

وتعد رياضة الكايت سيرفينج نوع من رياضات الأمواج تجمع بين ركوب الأمواج واستخدام قارب صغير يدعى "الكايت سيرف" أو "السفينة الشراعية الصغيرة". 

كما تعد أيضا رياضة مغامرة وإثارة، حيث يمكن للمتسابقين الاستمتاع بالرياح والأمواج والقفز فوق الأمواج العالية، وتستخدم رياضة الكايت سيرفينج في المنافسات الرياضية، وتتضمن مسابقات سباقات السرعة والأداء الفني والقفز على الأمواج.

كما أنها رياضة معروفة تشهد إقبالاً في العديد من الوجهات الساحلية حول العالم، وتجذب المحترفين والهواة على حد سواء. ويمكن أن تكون تجربة الكايت سيرفينج ممتعة وتمنح فرصة للاستمتاع بالمحيط والأمواج بطريقة فريدة ومثيرة.

تجدر الإشارة إلى أن منتج سياحة المغامرات يعد أحد المنتجات السياحية التي تركز عليها وزارة السياحة والآثار حالياً، وقد جاء سائحو سياحة المغامرات ضمن أبرز 5 شرائح للسائحين المُحتملين بالنسبة لمصر وفقاً لنتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة، بجانب السائحين الذين يبحثون عن منتجات السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية. 

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IMG-20230922-WA0023
IMG-20230922-WA0022
IMG-20230922-WA0022
King of the lagoon الكايت سيرفينج الانشطة البحرية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السياحة والاثار السياحة الرياضية

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