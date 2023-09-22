إصابة 26 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد إصابات الفلسطينيين إلى 26، إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق غزة.



أفادت الصحة الفلسطينية في بيان لها بارتفاع عدد الإصابات إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق قطاع غزة إلى 26 فلسطينيا.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية في وقت سابق، بمقتل ستة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي في مناطق جنين وأريحا وقطاع غزة، محملة الحكومة الإسرائيلية نتائج التصعيد في المدن الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن العنف الإسرائيلي يمثل الرد الرسمي على الدعوات العربية والدولية لإحياء عملية السلام.