عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 26 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال شرق غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد إصابات الفلسطينيين إلى 26، إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق غزة.


أفادت الصحة الفلسطينية في بيان لها بارتفاع عدد الإصابات إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق قطاع غزة إلى 26 فلسطينيا.

دعم فلسطين وإنهاء الحرب في أوكرانيا.. ماذا قال نائب الرئيس الصيني بالأمم المتحدة؟

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية في وقت سابق، بمقتل ستة فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي في مناطق جنين وأريحا وقطاع غزة، محملة الحكومة الإسرائيلية نتائج التصعيد في المدن الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن العنف الإسرائيلي يمثل الرد الرسمي على الدعوات العربية والدولية لإحياء عملية السلام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

غزة تحت القصف .. الجيش الإسرائيلي يشن غارة عنيفة على القطاع

روح صوّرها عريانة عشان نفضحها وأخلّص ابني من جوازها| شيطان فاطمة دمّرها

قرود التجارب مات..هل يخدع ايلون ماسك البشرية بوهم زراعة شريحة في الدماغ؟

إصابة 26 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال شرق غزة

فيتو جديد.. الرئاسة الفلسطينية ترد على نتيناهو بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل

خلّفتيها من حرام يبقى نبيعها ونستفيد بفلوسها |ميدان رمسيس يكتب نهاية جريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

دراسة صادمة | الرجال عرضة للإصابة بأمراض القلب في هذه الحالة

تنبيه مهم.. التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات

فيديو

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

خناقة الزمالك وبيراميدز.. من بدأ بالشتيمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ