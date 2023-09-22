غزة تحت القصف .. الجيش الإسرائيلي يشن غارة عنيفة على القطاع

قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بقصف مراصد تتبع للفصائل الفلسطينية شرقي قطاع غزة، عبر الطائرات.

وأفاد نبأ عاجل أن جيش الاحتلال قصف مرصدا للفصائل شرق غزة، بالإضافة إلى مرصد آخر شرق خانيونس جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن الجيش يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة".

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد إصابات الفلسطينيين إلى 26، إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق غزة.



وأفادت الصحة الفلسطينية في بيان لها بارتفاع عدد الإصابات إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق قطاع غزة إلى 26 فلسطينيا.