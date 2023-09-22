عواد يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مباراة المقاولون

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمد عواد حارس المرمى، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تماثل الحارس للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن رشح في الركبة خضع على أثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية.

وشارك محمد عواد في الفقرة التأهيلية بجانب الفقرة الفنية مع باقي الحراس تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى مشاركته في التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .