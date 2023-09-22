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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان مودي | أحمد فؤاد سليم : الامبراطور رشحني لهذا الفيلم ..فيديو

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

قال الفنان القدير أحمد فؤاد سليم ان مسلسل  "عايزة أتجوز " كان في الأصل ست كوم.

 

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لأول مرة|أحمد فؤاد سليم يتحدث عن أغرب أعماله.. ويروي بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة

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أحمد فؤاد سليم: تأثرت بالمسيحية في صغري وعينيا دمعت من أجراس الكنيسة


واضاف الفنان أحمد فؤاد سليم خلال لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان الفنان أحمد زكي هو من رشحني لفيلم ضد الحكومة.


وأشار أحمد فؤاد سليم إلي أن الفنان أحمد زكي كان " مودي " وتمنيت التمثيل معه موضحا انه تحدث في جلسات الحوار الوطني عن الفن وأكد خلال الجلسات ان الفن يمثل هوية مصر 
وخلال الحلقة، كشف الفنان القدير، لأول مرة عددا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.
 

كما تحدث عن المشاركة في فيلم ضد الحكومة الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي.
 

أيضا روى بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أداءه العمرة، كما يتحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.
 

برنامج "بالخط العريض" يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه  الإعلامية إيمان أبوطالب.

أحمد فؤاد سليم الإعلامية إيمان أبو طالب الفنان احمد فؤاد سليم الفنان احمد ذكي برنامج بالخط العريض شاشة تليفزيون الحياه

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