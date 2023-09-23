المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

المطربة المنتقبة.. انتشر فيديو كليب لأغنية تدعي "مابروحشي مكان غير لما اتوضي واصلي"، عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر في الفيديو شاب يمسك آلة الدف الموسيقية وبجانبه سيدة مرتدية النقاب باللون الأبيض.

شاهد الفيديو:

وتناول الفيديو كليب، وقوف كل من الشاب وهو يدق علي الآلة الموسيقية، بينما تسقف السيدة المنتقبة، وهما يغنيان إنشاد ديني علي نغمات شعبية أمام الميكروفون، ليتسبب الفيديو في جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتسبب فيديو "مابروحشي مكان غير لما اتوضي واصلي"، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهاجم رواد السوشيال ميديا الفيديو بسبب غناء مطربة منتقبة، وبسبب غناء الانشاد الديني علي نغمات شعبية.