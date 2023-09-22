شوقي علام: الزواج الشرعي بعقد موثق ومطبق لإجراءات الدولة يدفع المفاسد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تجهيزات الزواج من شبكة وتجهيزات منزل الزوجية، هي أمور ثانوية، مؤكدا أن كل زواج ليس في إطار عقد شرعي موثق؛ هو زواج غير صحيح.

وأكد شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، ضرورة النظر في المتطلبات الضرورية والأساسية التي تتطلبها الحياة الزوجية.

وأضاف المفتي، أن الله- تعالى- أراد لـ عقد الزواج أن يكون مكونًا حقيقيًّا للحياة الزوجية، وبدايةً لبناء مجتمع سَوِيٍّ وحقيقي، معلقا: علينا النظر في الأدوار التي تحقِّق قدسية هذا العقد؛ حتى لا نأتي إلى هذه اللحظة التي نلجأ فيها إلى الطلاق، الذي يشرِّد الأسرة ويفككها.

وطالب الدكتور شوقي علام، بضرورة الالتزام بالزواج الشرعي، وما حددته الدولة من سن الزواج وتوثيقه، أو الإجراءات الطبية المطلوبة؛ لأنها تدفع مفاسد كثيرة قد تحدث وتثبت حقوق الزوجين.