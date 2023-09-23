معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة يعلن التسجيل لدورات أكتوبر2023

أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة، بدء التسجيل لدورات أكتوبر ٢٠٢٣، وستكون المحاضرات حضورية واونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٠٢٣/١٠/١٤.

كما أعلن المعهد أن فترة التسجيل من الأحد ٢٠٢٣/٩/٢٤ حتى الخميس ٢٠٢٣/١٠/٥.

من الساعة ١٠:٠٠ صباحًا حتى الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر بمقر المعهد.

الأوراق المطلوبة :



٢ صورة شخصية

صورة من الرقم القومي

رسوم التسجيل

جامعة القاهرة

فى سياق آخر ، أنهت جامعة القاهرة جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023 / 2024 والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى والبالغ عددهم نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة أنهت جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق وانتظام العملية التعليمية والدراسة بالعام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة لمباني الجامعة والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات.