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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفصل عقوبة المخالفين.. لائحة الانضباط تمنع التدخين والمخدرات والوشم في المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، طلاب المدارس من التدخين وتناول المواد المسكرة ورسم الاوشمة وحمل أو تناول المخدرات وممارسة الألعاب الإلكترونية الخطيرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة ارتكاب هذه المخالفات ، تنص لائحة الإنضباط المدرسي الجديدة على اتخاذ الاجراءات التالية :

  • المعالجة الأولى : دراسة الحالة من قبل الاخصائي الاجتماعي و وضع خطة فنية للتدخل تتناسب مع الفئة العمرية للطالب ، وتنظيم جلسات إرشادية من قبل الاخصائي النفسي لتوعية الطلاب بمخاطر هذه السلوكيات ، واستدعاء ولي الأمر وإخطاره بذلك وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار

 

  • المعالجة الثانية : الإحالة إلى لجنة الحماية المدرسية لإتخاذ أحد الإجراءات التالية : فصل الطالب لمدة يومين ، أو فصل الطالب لمدة لا تجاوز أسبوعا مع إخطار ولي الأمر ، أو فصل الطالب لمدة من أسبوع إلى أسبوعين ، أو تحويل الطالب إلى مكتب الخدمة الإجتماعية المدرسية

 

  • المعالجة الثالثة : عرض الحالة على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية ، لإتخاذ القرار بفصل الطالب لمدة لا تجاوز أسبوعين ، وتحويل الطالب إلى وحدة مناهضة التدخين والمخدرات بالإدارة إذا تطلب الأمر ذلك

وكان قد حصل موقع صدى البلد على تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة المقرر تطبيقها في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم .

وتنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، على تشكيل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من ( رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين نائبا - مسئول شئون الطلاب “عضوا” - احد المعلمين من رواد الفصول يتم اختياره بالانتخاب من بين جميع رواد الفصول "عضوا" - اخصائيي اجتماعي "عضواً" - اخصائي نفسي "عضواً" - مسئول الأمن بالمدارس إن وجد "عضواً) ، ويتولى أمانة سر اللجنة الاخصائي الاجتماعي على أن يتم تحديده بمعرفة الموجه الفني المختص

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