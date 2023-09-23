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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هتوفر كتير.. سعر iphone 15 Pro Max في قطر

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max

يتصدر جوال iPhone 15 Pro Max منصات التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة، بسبب انتظار الملايين له حول العالم من مستخدمي فئة الفلاجشيب الرائدة، ويمكنك الحصول عليه بسعر أقل من خلال المتاجر المتاحة فى دولة قطر.

مواصفات iPhone 15 Pro Max

يأتى iphone 15 Pro Max بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزةقد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

iPhone 15 Pro Max

جاء iPhone 15 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x. 

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

iPhone 15 Pro Max

جاءت بطارية iPhone 15 Pro Max جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro Max.

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max فى قطر لسعة 256 جيجابايت من 5099 ريالاً قطرياً.

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