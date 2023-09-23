الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

واجهت الحكومة ارتفاع أسعار البصل والسكر والسلع الأساسية من خلال عدد من الإجراءات والقرارات الحكومية المهمة أبرزها وقف تصدير البصل والسكر لمدة 3 أشهر لتلبية الطلب المحلي بالإضافة الى طرح هذه السلع في المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر

أعلنت الحكومة خلال اجتماعها اتخاذ قرار يساهم في زيادة المعروض من البصل في الأسواق حيث قررت الحكومة وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر وحتى نهاية العام مما يدفع أسعار البصل نحو الاستقرار والانخفاض.

السكر هيرخص.. قرار حكومي بحظر تصديره لمدة 3 أشهر

قرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.

وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.

تراجع أسعار البصل والطماطم قريبا

قال حاتم النجيب تاجر خضراوات بسوق العبور أن السبب وراء ارتفاع أسعار البصل هو تراجع للمعرض بسبب تراجع الإنتاج والمساحات المنزرعة.

وتوقع أن تشهد أسعار البصل مرحلة من الاستقرار والهدوء النسبي ثم التراجع بعد قرار الحكومة وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر وحتى نهاية العام.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

غرفة القاهرة التجارية تشيد بقرار الحكومة وقف تصدير البصل

أشاد ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وقال رئيس غرفة القاهرة إنه وفق تقرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة ستؤدي موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة ، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين .

وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية أن شعبة الخضروات والفاكهة تتابع يوميًا الحركة التجارية بسوق قطاعها ، وترفع تقريرًا إلى مجلس إدارة الغرفة بآخر المستجدات .

خفض أسعار الطماطم قريبا

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عن موعد متوقع لعودة أسعار الخضروات إلى معدلاتها الطبيعية بعد ارتفاع ملحوظ في الأسواق المحلية، خاصةً سعر الطماطم الذي وصل إلى 25 جنيهًا للكيلو.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الشهور الماضية كان لها تأثير كبير على الأسعار والإنتاج الزراعي. وأضاف أن هذا التأثير أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع الأسعار.

وأشار النجيب إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الخضروات استقرارًا مطلع الشهر الجاري، ثم تبدأ تدريجيًا في العودة إلى مستوياتها الطبيعية. وسيتزامن ذلك مع بداية موسم زراعي جديد.

وبالنسبة لارتفاع أسعار البصل، أشار نائب رئيس شعبة الخضروات إلى عدم انتشار زراعته بشكل كبير بسبب الخسائر التي تكبدوها بعض المزارعين في الأعوام السابقة. كما أثرت التقلبات الجوية على المحاصيل، مما أدى إلى تراجع المعروض وزيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار.

ودعا النجيب إلي زيادة الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج لمساعدة المزارعين. كما دعا إلى توحيد الجهود لدى المراكز البحثية لتقديم الدعم اللازم للزراعة.

وتلك التوقعات والتحليلات تأتي من شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية وتلقي الضوء على الوضع الحالي لأسعار الخضروات في الأسواق المحلية والعوامل التي أثرت عليها والتوقعات المستقبلية للأسعار.