عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023| يومك حلو واهتم بصحتك

الحمل
الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بحب الحياة والتفاؤل والنشاط والحيوية طوال الوقت هم الاشخاص المولودون خلال الفترة (21 مارس – 19 أبريل)

نستعرض لكم في هذا التقرير اهم توقعات برج الحمل اليوم السبت 23 سبتمبر 2023

يسبب كوارث.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البقدونس

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

 برج الحمل وحظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023


الطبيعية وطبيعتهم العاطفية. قد تجد نفسك تتولى المسؤولية وتجد حلولاً فريدة للمشكلات وسوف تلهم ثقتهم من حولهم، وسيواجهون التحديات بطاقة نارية لن تمر دون أن يلاحظها أحد، إنه يوم جيد لتوجيه طموحهم وإصرارهم نحو تحقيق أهدافهم.


توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفى

 

حياتك العاطفية في دائرة الضوء اليوم، وقد يشعرون بمزيد من الانسجام مع شريكهم الرومانسي مع التواصل الواضح، يمكنهم حل أي مشكلة. 
قد يجذب العزاب الشركاء المحتملين بطاقتهم الكاريزمية وثقتهم وإن طبيعتك المغامرة مثالية لإيجاد طرق جديدة لإثارة الشغف مع شريك حياتك.

 

توقعات برج الحمل مهنيا

 

برج الحمل مستعد لمواجهة التحديات الجديدة في مكان العمل وبفضل مهاراتهم القيادية الطبيعية، سوف يتفوقون في أي دور يتطلب منهم تولي المسؤولية.

وقد يحتاجون إلى التركيز على موازنة طموحهم بالتعاون والاستماع إلى آراء الآخرين لتحقيق أهدافهم.

توقعات برج الحمل صحيا

يحتاج برج الحمل إلى أخذ استراحة من أسلوب حياته النشط والتركيز على الرعاية الذاتية. 
الراحة والاسترخاء مهمان للصحة الجسدية والعقلية للكبش وإن دمج التمارين والعادات الصحية في روتينهم اليومي سيحافظ على طاقتهم النارية مشتعلة.

ركز على الأنشطة البدنية مثل الجري أو السباحة أو اليوجا للحفاظ على توازن عقلك وجسمك ولا تدع التوتر يعيق صحتك العامة، وتأكد من إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية اليوم.

توقعات برج الحمل خلال الفترة المقبلة

ستكون الأمور بصفة عامة افضل إذا حرص مواليد برج الحمل على الابتعاد عن التوتر والانفعال الزائد وممارسة الرياضة والتغذية الجيدة

برج الحمل برج الحمل مهنيا برج الحمل صحيا برج الحمل وحظك اليوم السبت برج الحمل وحظك اليوم برج الحمل اليوم توقعات برج الحمل مهنيا توقعات برج الحمل صحيا توقعات برج الحمل اليوم توقعات برج الحمل حظك اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

وفاة المستشار معتز خفاجي رئيس دائرة جنايات أمن الدولة السابق

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

موضوعات متعلقة

كم يوما استغرقت الهجرة النبوية الشريفة؟ معلومات لا يعرفها كثير

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

حزب التجمع يطالب بتفعيل دور الأئمة والدعاة والقساوسة في التوعية بقضايا الأسرة

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

كيفية حج القران .. شروطه وضوابطه اعرف مناسك الحج بالترتيب وبالتفصيل

ترشيحاتنا

غادرة.. المجلس العسكري النيجري يندد بتصرفات جوتيريش

اوفر برايس على iphone 15 Pro Max.. سعره 99 ألف جنيه في مصر

اليوم..عرض مسلسل بالطو على DMC بعد نجاحه على منصة Watch it

ظاهرة غريبة في ألمانيا.. أشخاص في هيئة كلاب بساحات برلين

القطار الكهربائي السريع.. كيف تسافر من القاهرة إلى أسوان في 4 ساعات

شكري: إخفاق الدول النامية في التنمية المستدامة سيكون له تداعيات على الدول المتقدمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوى؟

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023| الدنيا فاتحالك دراعتها

بالنعال.. مسئولة تعتدي على صغيرة داخل ملجأ هندي ومقطع يكشف فعلتها

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ