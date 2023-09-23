اسمها مكتوب على دراعي| حقيقة الخلاف بين دينا الشربيني وأمها.. وما موقف والدها

بعد ساعات من وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، انتشرت العديد من الأقاويل، أنها كانت على خلاف معها قبل الرحيل.

فقدت الفنانة المصرية دينا الشربيني، الأربعاء، والدتها السيدة ليلى السيد عبدالله التمامي، وذلك بعد مرور ٥ أشهر على رحيل والدها، الذي توفي داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة يوم الخميس الموافق 21 من سبتمبر بمسجد المشير طنطاوى ، وتم الدفن بمقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ودائما كانت دينا الشربيني، تتحدث في لقاءاتها الصحفية عن علاقتها بوالدها فقط، وعن دعمه لها في حياتها ومسارها المهني منذ بداية مشوارها، أما حديثها عن والداتها فكان حول انها كانت ترفض بشدة دخولها الوسط الفني مما ساهم فى انتشار الجدل حول خلافها مع والدتها ولكن جاء تصريح لدينا الشربيني انها وضعت وشم بإسم والداتها على ذراعها «اسمها مكتوب على دراعي» مما يحسم جدل الخلاف بينهم.

كما صرحت دينا مؤخرا عن العلاقة الوطيدة بينها ووالدتها السيدة «ليلى» منذ طفولتها، حيث كانت الأم هي التي تتولى مسؤولية البيت ورعاية أبنائها، في ظل سفر الأب، خارج البلاد، في رحلة عمل، لسنواتٍ طويل، لذا تعيش الفنانة المصرية حالة من الحزن الشديد، إثر رحيل والدتها فى نفس العام الذي فقدت فيه والدها.

وكانت الفنانة دينا الشربيني درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر بمدينة القاهرة، التحقت بعد تخرجها بورشاتٍ تدريبية في التمثيل مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دوراتٍ لمخارج اللفظ مع الفنانة إيمان يونس. بدأت مسيرتها الفنية في عام 2006 بالمشاركة في تقديم البرنامج اليومي «شبابيك» الذي عُرض على قناة دريم المصرية، شاركت بالعديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم حتى عام 2011 حيث بدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل المواطن x.