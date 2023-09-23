لا تحاول الهرب| ماذا تفعل عند حدوث الزلزال ؟ إحمِ نفسك بهذه الطريقة

شهد العالم الفترة السابقة حالة من الذعر والاضطراب نتيجة عدد من الظواهر الطبيعية المتتالية والتي من أبرزها الزلازل التي ضربت (تركيا -المغرب ) وعدد من الدول وخلف عنها عدد كبير من الضحايا والذي وصفه البعض بالكارثة الإنسانية هذا بالإضافة إلى إعصار دانيال الذي تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ومنذ أيام ضرب مدنية مطروح زلزال قوته 4.5 درجات ويستعرض موقع "صدي البلد" في التقرير التالي أسباب حدوث الزلازل وطرق النجاة منها حال وقوعه .

وبات من الضروري معرفة إجراءات الحماية الواجب إتباعها أثناء حدوث الزلازل ومن أهمها:

لا تحاول الهرب

إذا كنت داخل المنزل الزم الهدوء ولا تحاول الهروب ولكن اختبئ بأسرع وقت ممكن بالجلوس تحت الطاولات أو إطارات الأبواب وحاول إطفاء مصادر النار مثل الموقد وغيرها إذا كنت قريبا منها حتى لا تسبب حريقا، وكذلك تجنب إشعال أي نار أو شعلة لأنه قد يكون هناك تسرب غاز قد يتسبب بحريق .

اهتم دائماً بالأطفال وطمئنهم سواء كنت في المنزل او في أي مكان آخر.

إذا كنت خارج المنزل حاول الابتعاد عن المباني واذهب في اتجاه الأماكن الخالية مثل الحدائق والساحات.

إذا كنت تقود سيارتك فحاول الوقوف بأسرع وقت ممكن مع تجنب المرور من خلال الأنفاق أو تحت الجسور أو فوقها.

تجنب استخدام المصاعد لأنها قد تكون عرضة للعطل والسقوط أثناء الزلازل.

أما بعد حدوث الزلازل

إذا لاحظت أن منزلك في حالة إنشائية سيئة وقد ينهار ،حاول الهروب منه بحذر شديد وتجنب سقوط حائط السقف عليك أثناء هروبك.

كن مستعدا نفسيا للهزات الأرضية اللاحقة ولا تستغرب حدوثها.

تأكد من صلاحية الوصلات الكهربائية وتوصيلات الغاز قبل أن تقوم باستعمال أي نوع من النار في المنزل.

تذكر إن الهزات اللاحقة قد تسبب سقوط أجزاء من المباني المتأثرة بالهزة الرئيسية، لذلك احرص على إزالة الأنقاض والأجزاء الآيلة للسقوط بسبب الهزات اللاحقة وتجنب المرور أمام مثل هذه الأنقاض.

لماذا تحدث الزلازل ؟

الزلزال هو اهتزاز مفاجئ وسريع للأرض بسبب تحرك طبقة الصخور تحت سطح الأرض، أو بسبب نشاط بركاني أو انصهاري وتحدث الزلزال فجأة من دون سابق إنذار، ويمكن أن تحدث في أي وقت، وتتفاوت الزلازل الأرضية في قوّتها وآثارها، فقد تدمّر الزلازل الكبيرة مدناً بأكملها كما يمكن أن تؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات وأضرار في الممتلكات وفقدان المأوى وسبل العيش وتعطيل البنية الأساسية الحيوية وهناك فرق بين الهزة الأرضية و الزلزال.

ويكمن الفرق بينهما في شدة الحركة، فالزلازل أقوى من الهزات الأرضية, وبشكل عام فإن الزلازل والهزات كلاهما يدلان على اهتزاز الأرض نفسها.

اضطراب طبقات الأرض

تتعدّد الأسباب الطبيعية لحدوث الزلازل، حيث هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى الزلازل والإصابة بالاضطرابات في طبقات الأرض، وهي انتقال الرسوبيات على مساحة كبيرة من الأرض بكمية كبيرة، وحدوث ثقل على تلك المساحة، وهذا يتسبب في الاختلال بطبقات الأرض وتحرك طبقات القشرة الأرضية ومن ثم تحدث الزلازل.

وارتفاع درجة الحرارة في باطن الأرض يتسبب في انصهار المكونات الصخرية، وبالتالي التآكل في الطبقات الصخرية، وتقوم بالتحرك بشكل تلقائي ثم يحدث الزلزال ، بالإضافة أيضاً إلى الانفجارات البركانية التي تؤثر سلبياً على طبقات الأرض، وبالتالي حدوث الاهتزازات, ولذلك يتمّ الشعور بها فقط بالقرب من نقطة منشأ الزلزال.

وأعلن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، الأربعاء حدوث زلزال عنيف قادم بعد زلزال مرسي مطروح.