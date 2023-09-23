بعد انقطاع الكهرباء.. الرئيس التونسي يصدر قرارا عاجلا

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا بإقالة هشام عنان، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وقال بيان رئاسة الجمهورية التونسية مساء أمس إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر الجمعة 22 سبتمبر 2023، إنهاء مهام السيد هشام عنان، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتعيين السيّد فيصل طريفة خلفا له".

ويأتي ذلك القرار على خلفية انقطاع الكهرباء في تونس يوم الأربعاء الماضي بشكل مفاجئ لنحو ثلاث ساعات، وذكرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بيان، أن سبب الانقطاع "عطل مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في العاصمة".

وأكد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، أن انقطاع التيار الكهربائي شمل جميع أنحاء البلاد، موضحا أن الأسباب ما زالت غير معلومة، حتى الآن.