أضرار تناول القهوة على معدة فارغة| فيديو

حذر الدكتور حازم عرنوس، أخصائي أمراض القلب من شرب القهوة على الريق فور الاستقياظ، قائلًا إنها تسبب زيادة إفراز حمض الـ HDL والذي قد يسبب قرحة المعدة، موضحًا أن وجود طعام في المعدة يساعد على تعادل حمضيتها وبالتالي يحميها من القرحة والتهاب المرئ عن شرب القهوة.

أضرار وفوائد القهوة

وأكد “عرنوس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن شرب القهوة على الريق باستمرار يتسبب في قرحة المعدة، لافتًا إلى أن جميع أنواع القهوة لا يجب تناول فور الاستيقاظ نظرًا لاحتوائها على مادة الكافيين.



وأشار الدكتور حازم عرنوس، أخصائي أمراض القلب إلى أن القهوة منبه قوي ومهم للغاية ولا توجد مشكلة في تناوله ولكن بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إنها تساعد في عملية إنقاص الوزن وحرق الدهون، لافتًا إلى أن أفضل وقت لشرب القهوة بعد 11 صباحًا.