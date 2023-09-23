عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ملتقى "أهل مصر" بالعريش.. ورش حرفية تعكس الهوية المصرية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

استمرت فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر"، والمقام بمحافظة شمال سيناء، برعاية د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وتستضيف فيه 120 شابا وفتاة من محافظات: البحر الأحمر، "حلايب، الشلاتين، أبو رماد"، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، وشباب "الأسمرات" من القاهرة.

ومن داخل قصر ثقافة العريش الذي يشهد مجموعة متميزة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة يوميا، كانت هناك عدة لقاءات مع المدربين، يقول "د. ماجد حماد" وكيل كلية التربية النوعية، ومدرب ورشة الجلود إن الهدف من الورشة التعريف بأنواع الجلود، وطرق تشكيلها لتنفيذ مشغولات فنية سواء بالجلد الطبيعي أو الصناعي وكذلك مراحل تصنيعه المتمثلة في الحرق، التفريغ، التلوين، والتضفير.
مضيفاً أنه بالفعل تم تنفيذ عدة مشغولات يدوية كالحقائب، الأحذية والبورتريهات ذات المنظر الجمالي.

وتحدثت "شموع غريب" إحدى المتدربات بالورشة قائلة إنها من أكثر الورش الممتعة، وتعرفت خلالها على أنواع الجلود، والغرز المستخدمة في تصميمها، معربة عن سعادتها كثيرا بعد تنفيذها لحافظة نقود وعدد من التابلوهات.

وعن ورشة الديكوباج التى تقدمها الفنانة "رانيا المهدي" قالت تم اليوم تعريف المتدربين بعمل الديكوباج بطريقة التقنية ثلاثية الأبعاد، ومراحلها المختلفة بدءا من القص، والتشكيل والطباعة، وحتى فرد عجينة السيراميك وتلوينها لإعطائها الشكل النهائي.
وأعربت المتدربة "منة محمد" عن سعادتها للمشاركة بالورشة قائلة سعدت بهذه التجربة كثيرا التي تعلمت منها كيفية إعادة تدوير الخامات القديمة، وتحويلها إلى قطع جديدة بألوان مبهجة.

كما شهد اليوم استكمال ورشتي نحت الصدف للفنان "جلال عبد الخالق"، والطرق على النحاس "ليوسف جلال" والتي تم خلالها شرح كيفية عمل النحت البارز في القطعة الفنية، واستخدام الشمع لجعلها أكثر صلابة.
وقالت المتدربة "فاطمة عبد الهادي": تعلمت الكثير من الورشة وقمت بتنفيذ لوحة تعبر عن شجر الزيتون، وسوف أقم بنقل ما تعلمته إلى زملائي في الجامعة.

من جانبه قال المتدرب "عبد الحميد الفاضل": شاركت في ورشة تصميم أشكال من قشور الخشب للفنان "مصطفى إسماعيل"، وكانت تجربة مفيدة حقا، تعلمت من خلالها كيفية قص وتزيين قشور الخشب لعمل "شكمجية"، هذا إلى جانب تحويل الصناديق الخشبية العادية إلى صناديق يمكن الاستعانة كقطع ديكورية.

وفي ورشة الدراما المسرحية قام المخرج شاذلي فرح بتدريب الشباب على تمارين الإلقاء الصوتي إلى جانب عدد من التمارين الحركية استعدادا للعرض النهائي، كما استمرت كل من ورش الفنون الشعبية لسمر القصاص، والإكسسوارات للمدربة حرية عصمت، وأخيرا ورشة الرسوم المتحركة د. محمد غالب.

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمشرف العام للمشروع المخرج أحمد السيد، والمشرف التنفيذي لملتقى العريش أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، وتختتم فعالياته غدا الأحد 24 سبتمبر الحالي.

فعاليات الملتقى الثقافي محافظة شمال سيناء نيفين الكيلانى وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة والحرفية المتنوعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

مات في عز شبابه.. وفاة أحد أبطال مسرحية تشارلي شابلن

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

أخبار تهم المصريين| صناعة الذهب توجه رسالة للمواطنين.. موعد صرف العلاوات.. ومفاجأة بشأن البصل

مدبولي يتابع استعدادات المحافظات لاجراء الانتخابات الرئاسية

هجوم اسرائيلي علي جنود لبنانيين والجيش يصدر بيانا عاجلا

رئيس الوزراء: الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء

لتجهزيها قبل بدء الدراسة.. مدبولى يكلف المحافظين بالانتهاء من أعمال صيانة المدارس

طلاسم بخط أحمر.. سحر سفلي وسيدة مغربية في منزل والد أنغام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم الكويت .. أحمد سعد ورامى صبرى والشعيبى يشعلون حماس الجمهور.. صور

بملابس ملفتة... زوجة ماجد المصري تبهر المتابعين.. شاهد

لا تهملها.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

نظام غذائي صحي لمرضى القلب| تفاصيل

فيديو

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

ضربتني وعورتني.. طليق علا غانم يكشف كواليس الانفصال بينهما

جابت له الكلام.. مروة صبري تفتح النار على أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

تفاصيل خاصة.. مروة صبرى: حسام حبيب مظلوم مع شيرين ومش شبه بعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ