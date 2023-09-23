وفاة شاب سقط به المصعد في سوهاج

انتهت حياة نجار في بداية العقد الرابع من العُمر؛ إثر سقوط مصعد به بأحد الأبراج السكنية، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بسقوط كابينة مصعد بأحد الأبراج السكنية، بشارع البحر دائرة المركز، ووجود متوفي.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء استقلال المدعو "بيشوي. ن. ا- 30 عامًا- ويقيم بذات الناحية"، مصعد بالطابق الثاني بأحد الأبراج السكنية بشارع البحر دائرة المركز، سقطت به كابينة المصعد؛ ما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.